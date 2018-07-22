СК: утонувшие под Астраханью дети были знакомы с лодочником

Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели троих детей при опрокидывании лодки в Володарском районе.

«Ведется допрос лодочника, решается вопрос о его задержании», — заявил представитель регионального СУ СК Андрей Хегай.

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По его словам, лодочник рассказал, что был знаком с детьми, которые находились в лодке в момент опрокидывания, и катал их по реке бесплатно, передает РИА «Новости».

Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что под Астраханью трое детей погибли из-за опрокидывания лодки.