Под Астраханью трое детей погибли из-за опрокидывания лодки

Главное управление МЧС России по Астраханской области сообщило на своем сайте о гибели трех детей при опрокидывании лодки через реку Бузан в Володарском районе.

«Сегодня в 19.30 в ОДС ЦУКС поступило сообщение, что в 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в с. Калинино (Володарский район) произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось 9 человек, из них 7 - дети. В результате опрокидывания лодки предварительно утонуло 3 ребенка - 2009 г.р., 2010 г.р., 2003 г.р.», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что на месте проводят оперативные действия группа Володарского гарнизона, инспектор ГИМС, а также представители всех взаимодействующих министерств и ведомств. К месту направлены водолазы ГКУ «Волгоспас».