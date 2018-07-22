Исследование: жителей США не беспокоит «российское вмешательство»

Менее одного процента американцев считают предполагаемое вмешательство России в политику США важной проблемой, следует из исследования американского института общественного мнения Gallup.

По данным опроса, проведенного в июне, 15% жителей США волновала экономическая ситуация в стране, 14% американцев были взволнованы проблемами иммиграции и нелегальных мигрантов, а еще 7% респондентов посчитали важной проблемой расизм. Самой важной проблемой жители Соединенных Штатов назвали действия властей и плохое руководство государством: ее отметили 19% опрошенных.

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При этом менее 1% американцев оказались обеспокоенными предполагаемым российским вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа уговорили отказаться от слов о «российском вмешательстве».