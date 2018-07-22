На стройке моста через Амур рухнул кран
Из-за паводков на строительной площадке моста из Благовещенска в Китай через реку Амур произошло обрушение крана. Об этом сообщает портал АСН24.
По данным правительства Амурской области, из-за подъема воды строители произвели вынужденное затопление опор №6 и №7. Отмечается, что при этом были выполнены мероприятия по выводу рабочих и вывозу материалов и оборудования с места стройки. Однако, добавили в правительстве, из-за подъема воды выше критических отметок обрушились четыре пролета временного рабочего моста.
«Убрать кран с временного моста не представилось возможным из-за резкого подъема воды», — резюмировали в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент строители принимают меры по борьбе с паводком.
Ранее сообщалось, что в Барнауле строительный кран рухнул на дворец бракосочетания.