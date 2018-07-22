СК опроверг информацию о задержании сотрудника ярославской колонии
Руководитель Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская заявила, что сведения об аресте сотрудника исправительной колонии №1 Ярославля Максима Яблокова не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, СК не может подтвердить данную информацию, потому что «она не соответствует действительности».
Ранее фонд «Общественное мнение» сообщил о задержании в Ярославской области сотрудника исправительной колонии №1 Максима Яблокова.
20 июля СМИ опубликовали видео пытки, которое якобы было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН. По информации правозащитников, все происходило в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области, сотрудники колонии якобы применяли недопустимые меры к заключенному Евгению Макарову.