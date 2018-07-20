Москвичей предупредили о граде и грозе

В Москве во второй половине дня и ночью 20 июля ожидается сильный дождь с грозой и градом, сообщило Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер до 17 м/с», — говорится в сообщении.

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Москвичам рекомендуют обходить шаткие конструкции, парковаться вдали от деревьев и быть осторожными.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили о затруднениях на московских дорогах, связанных с погодными условиями.

Сложная дорожная ситуация будет связана с ливнем и грозой, которые ожидаются в Москве. В пятницу традиционно большое количество людей выезжают за город. С затруднениями автомобилисты в первую очередь столкнутся на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.