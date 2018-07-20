Отравленный «Новичком» британец покинул госпиталь

Отравленный «Новичком» в британском Эймсбери Чарли Роули покинул госпиталь, сообщает «Би-би-си».

Подробностей об его состоянии в настоящее время не поступало.

В июне британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс подверглись воздействию нервного-паралитического вещества и получили отравление. Стерджесс скончалась 9 июля в больнице, Роули долгое время находился в тяжелом состоянии.

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Ранее СМИ рассказали, что Дон Стерджесc спрыснула запястья жидкостью из флакона, в котором предположительно находилось вещество «Новичок».

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собрали образцы вещества, которым были отравлены два гражданина Великобритании.