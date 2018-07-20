В результате крушения лодки в США погибли 13 человек

В американском штате Миссури из-за опрокидывания лодки погибли 13 человек, в том числе дети. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на дорожную полицию штата.

По словам шерифа округа Стоун, на борту судна находились 29 пассажиров и двое членов экипажа. Семь человек были госпитализированы, еще четверо остаются пропавшими без вести.

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Отмечается, что лодка опрокинулась во время сильного шторма, ветер достигал 26 м/с.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям и друзьям погибших и пострадавших в результате крушения.

Ранее сообщалось, что на Гавайях при взрыве лавы рядом с туристической лодкой пострадали 12 человек.