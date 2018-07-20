Моряки «Норда» по-прежнему не могут покинуть Украину

Представитель владельца судна «Норд» — Керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева заявила, что моряки судна по-прежнему не могут покинуть территорию Украины, передает РИА «Новости».

«Ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан Украины, следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством Российской Федерации, есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Это означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении», — сказала Шевелева.

Она отметила. что моряки судна «Норд» «фактически являются заложниками системы власти Украины». Отмечается, что представители защиты моряков и судовладелец продолжают работать над возвращением экипажу «всех документов от инстанций по всем инцидентам».