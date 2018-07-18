Мэр Риги раскритиковал запрет на обучение на русском языке в Латвии

Мэр Риги Нил Ушаков в фейсбуке заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях Латвии на русском языке является глупым и бессмысленным.

По его словам, «большей глупости», чем запрет на обучение на русском языке в частных вузах Латвии «трудно представить».

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Он также подчеркнул, что данное решение «уничтожает одну из экспортных отраслей экономики страны».

Ушаков добавил, что договорился с руководством вузов об ответных действиях.

Ранее депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях страны на русском языке является безумием.