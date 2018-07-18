Экипажу «Норда» разрешили вернуться в Крым

Пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила, что экипажу арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» разрешено вернуться в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, экипаж крымского судна «никем не удерживается на территории Украины».

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Она также подчеркнула, что экипаж «Норда» может беспрепятственно «вернуться домой».

Ранее сообщалось, что экипажу «Норда» вернули российские паспорта.

В конце июня стало известно, что украинский суд разрешил капитану российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым.