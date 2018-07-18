Посольство: власти не пускают дипломатов к задержанной в США Бутиной

Власти США в данный момент не предоставили консульский доступ к российской гражданке Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже. Об этом сообщается на странице посольства в фейсбуке.

«Посольство России в Вашингтоне добивается от американских властей предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, обвиняемой в сговоре с целью работы в качестве агента Правительства России без согласования с генеральным прокурором США», — говорится в сообщении посольства.

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Отмечается, что материалы дела против Бутиной засекречены, а ее интересы представляет профессиональный адвокат. Очередное заседание по делу Бутиной пройдет в среду, 18 июля, в федеральном суде округа Колумбия, туда планируется направить представителя посольства, добавили в российской дипмиссии.

Также в посольстве подчеркнули, что продолжат отстаивать права Бутиной всеми законными способами.

Ранее адвокат Роберт Дрисколл, представляющий интересы Бутиной, заявил, что она предлагала дать показания офису спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединенных Штатах.