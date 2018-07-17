В России нашли нарушения на каждом втором объекте с массовым пребыванием людей

Директор департамента надзорной деятельности и профилактикой работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что во время всероссийской проверки ведомство обнаружило нарушения на каждом втором объекте с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Еникеева, перед МЧС стояла задача проверить примерно 90 тыс. объектов, при этом в 70 тыс. проверки уже завершились.

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«Почти на каждом втором выявлены нарушения — всего почти 280 тысяч нарушений», — сказал Еникеев.

Он уточнил, что примерно на 700 объектах нашли нарушения противопожарных требований. Кроме того, суды приняли решение о приостановлении использования 458 объектов.

Ранее в МЧС продлили начатую после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» массовую проверку ТЦ после выявления 270 тысяч нарушений.