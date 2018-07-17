В Туве 50 человек отравились курицей

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что в регионе были госпитализированы 50 человек в связи с отравлением курицей. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, от кишечной инфекции пострадали 50 человек в возрасте от 4 до 69 лет, среди который 17 человек детей.

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«Они отравились привозным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных», — заявил Кара-оол.

Он добавил, что в настоящее время состояние пострадавших стабильное, но врачи работают в усиленном режиме. Также отмечается, что закусочную закрыли до выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Батуми после празднования свадьбы около ста человек, в числе которых дети, были госпитализированы с подозрением на отравление.