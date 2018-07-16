На Гавайях при взрыве лавы близ туристической лодки пострадали 12 человек

На Гавайях произошел взрыв лавы рядом туристической лодкой, пробив ей крышу, передает CNN.

По данным пожарной службы, в результате пострадали 12 человек.

Свидетель рассказал, что у некоторых людей, покидающих лодку, были ожоги на голове и на ногах. Одного человека вынесли на носилках.

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Сообщается, что лодка вмещает 49 человек, но неизвестно, сколько людей было на борту в момент инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях были разрушены 600 домов.