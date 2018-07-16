В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионаже

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В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу России. Сообщение минюста США публикует ABC News.

Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».

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Отмечается, что россиянка была задержана 15 июля, она обвиняется в работе на российского чиновника, который находится под санкциями США.

«С 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который раньше был депутатом парламента и затем стал высокопоставленным представителем в Центральном банке России. Данный человек находится под санкциями министерства финансов США», — говорится в заявлении.

По данному обвинению Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы.

Суд по ее делу состоится 18 июля.