Суд приговорил «бога Кузю» к 5 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима лидера секты Андрея Попова, именующего себя «богом Кузей», передает РИА «Новости».

«Суд постановил: признать Попова виновным и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласила решения судья Елена Абрамова.

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Другие фигуранты уголовного дела были приговорены к срокам от 4 лет 9 месяцев до 4 лет 11 месяцев по двум эпизодам преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 (мошенничество) УК.

Также суд удовлетворил большую часть гражданских исков, заявленных потерпевшими.

Ранее суд Москвы решил признать Андрея Попова виновным в создании религиозного учреждения, деятельность которого связана с насилием над гражданами.