Часть Крыма осталась без электроэнергии
Часть западного Крыма осталась без энергоснабжения, передает РИА «Новости».
Как сообщили в Минэнерго, это произошло из-за отключения высоковольтной линии электропередач.
«Из-за сработавшей системы противоаварийной защиты отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт «Холодильник — Кристалл», «Евпатория — Холодильник» и «Мойнаки — Евпатория», принадлежащие ГУП РК «Крымэнерго», — сообщили в ведомстве.
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Таким образом, без электричества остались жители Сакского района и Евпатории, их число уточняется.
В июне в Крыму без света оставались около 2,5 млн человек.