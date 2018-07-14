Часть Крыма осталась без электроэнергии

Часть западного Крыма осталась без энергоснабжения, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Минэнерго, это произошло из-за отключения высоковольтной линии электропередач.

«Из-за сработавшей системы противоаварийной защиты отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт «Холодильник — Кристалл», «Евпатория — Холодильник» и «Мойнаки — Евпатория», принадлежащие ГУП РК «Крымэнерго», — сообщили в ведомстве.

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Таким образом, без электричества остались жители Сакского района и Евпатории, их число уточняется.

В июне в Крыму без света оставались около 2,5 млн человек.