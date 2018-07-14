В Кемерово приступили к сносу «Зимней вишни»
В Кемерово рабочие и спасатели приступили к первому этапу демонтажных работ в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».
Начат разбор внешних элементов здания. Как пояснили в мэрии города, предстоит большой объем предварительных работ, в том числе вывоз строительного мусора и подготовку территории для «большой» техники.
Расположенные рядом офисные здания, которые «запитывались» газовой котельной вместе с ТЦ, по данным властей, подключили к другим источникам теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что демонтажные работы в здании сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово начнутся 14 июля.
Пожар в ТЦ произошел 25 марта, погибли 60 человек, большинство из которых дети.
На месте ТЦ, согласно результатам опроса пострадавших, родственников погибших и местных жителей, будет разбит памятный сквер.