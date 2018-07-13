В Турции анонсировали окончание режима ЧП

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что действие режима ЧП в стране закончится 18 июля, однако он может быть повторно введен в случае возникновения террористической угрозы, передает РИА «Новости».

«Режим ЧП будет действовать до 18 июля. Но пусть никто не думает, что отмена режима ЧП - это демонстрация слабости или возможность новой лазейки для террористов. Борьба с терроризмом будет решительно продолжена. И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, снова будет введен», — сказал Калын.

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Об этом официальный представитель главы государства заявил по итогам первого заседания нового турецкого правительства под председательством президента.

Ранее сообщалось, что в Турции с государственной службы были уволены более 18 тысяч сотрудников различных министерств.