Заболеваемость ВИЧ в Москве возросла на 20%

В Москве в 2017 году зафиксировали на 20% больше заболевших вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в прошлом году вирус в Москве обнаружили у 2901 человека, тогда как в 2016 году — у 2409 человек. Среди детей в столице ВИЧ впервые обнаружен у 45 человек в 2016 году и у 33 — в 2017 году.

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В целом по России вирусом в прошлом году заразились 85802 человека, а годом ранее — 86855 человек.

Ранее СМИ писали, что российские ученые планируют в течение пяти лет разработать вакцину от ВИЧ.