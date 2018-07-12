В полиции рассказали подробности об инциденте в Солсбери

В полиции Великобритании заявили, что инцидент в центре Солсбери благополучно завершился. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, оцепление на Касл-стрит в Солсбери было снято.

Как отмечается, пострадавший мужчина был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

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При этом в полиции подчеркнули, что угрозы для жизней жителей Солсбери нет.

Ранее сообщалось, что британская полиция заявила об инциденте с мужчиной в центре города Солсбери.

Как отмечалось, в связи с расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери полиция предпринимает все необходимые меры предосторожности.