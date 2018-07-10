Спасательная команда вышла из затопленной пещеры в Таиланде

Медик и дайверы покинули затопленную пещеру в Таиланде, из которой ранее эвакуировали детей и их тренера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу спасательной операции.

Ранее сообщалось, что из затопленной пещеры спасли всех людей: 12 детей и их тренера.

Реклама

10 июля в Таиланде прошла финальная фаза эвакуации подростков и их тренера из затопленной пещеры. Дайверы подняли на поверхность всех оставшихся в пещере людей — четырех школьников и их тренера.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как дайверы проводят спасательную операцию в пещере. Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию спасательной операции.