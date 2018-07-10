Из затопленной пещеры в Таиланде вывели последнего ребенка

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Последний, двенадцатый ребенок, выведен на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает Spring News со ссылкой на спасателей.

В данный момент осталось эвакуировать только тренера детской команды.

Ранее сообщалось, что из пещеры вывели десятого ребенка.

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В Таиланде запустили финальную фазу эвакуации подростков из затопленной пещеры. 10 июля дайверы планируют поднять на поверхность всех оставшихся в пещере людей — четырех школьников и их тренера. Вместе с ними аквалангисты выведут на свет четверых спасателей, которые находятся с детьми с момента их обнаружения.

«Газета.ru» следит за спасательной операцией в режиме онлайн.