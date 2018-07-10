Жителей Забайкалья предупредили о новых паводках

По прогнозу Забайкальского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение ближайших 24 часов опасные паводки ожидаются на реке Шилка у села Усть-Карск Сретенского района и на реке Витим у села Неляты Каларского района.

Сообщается, что уровень воды в Шилке у села Усть-Карск поднялся на 260 см за неделю до 473 см, в результате чего пойма реки оказалась подтоплена на 43 см.Пойма реки Витим оказалась подтоплена на 495 см, уровень реки также превысил опасное значение и составляет 1,4 метра.

Ожидается, что в ближайшее время подъем воды продолжится, после чего подтоплению подвергнутся сельхозугодья, села Усть-Карск, Старолончаково, Нижние Куларки, Неляты, Усть-Муя, Муя.