У всех спасенных из пещеры в Таиланде детей нашли признаки инфекции

В Таиланде у всех детей, которых эвакуировали из пещеры Кхао Луанг, обнаружили признаки инфекции, передает Reuters.

Как отмечается, об этом свидетельствуют сделанные анализы крови. Кроме того, ее наличие у двух детей также подтвердило рентгеновское обследование. Лабораторные результаты будут готовы в течение двух дней.

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По словам представителя минздрава страны, в настоящее время все восемь детей чувствуют себя хорошо, ни у кого из них нет лихорадки.

Ранее канадско-американский инженер, миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил, что созданная для спасения заблокированных в пещере Кхао Луанг детей мини-субмарина доставлена в Таиланд.