Маск привез мини-субмарину для спасения детей в Таиланд

Канадско-американский инженер, миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил, что созданная для спасения заблокированных в пещере Кхао Луанг детей мини-субмарина доставлена в Таиланд. Об этом он рассказал на своей странице в твиттере.

По словам Маска, он лично присутствовал в пещере номер три.

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«Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды», — написал Маск.

Он добавил, что оставит субмарину в Таиланде, так как она может понадобиться в будущем.

Ранее сообщалось, что Маск тестирует мини-субмарину для спасения детей в Таиланде.