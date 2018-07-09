К Сущенко пустили украинского консула

Украинский консул Геннадий Брескаленко посетил украинца Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, заявила дочь Сущенко Юлия, передает «Укринформ».

«Консула сегодня удалось посетить в СИЗО» Лефортово »отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года ... Передает всем привет», — сказала дочь Сущенко.

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Она также рассказала, что ее отец подал документы на разрешение на звонки родным, однако когда их предоставят неизвестно.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Сущенко получил 12 лет строгого режима за шпионаж.