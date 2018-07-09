Суд продлил арест экс-главе Марий-Эл Маркелову

Мосгорсуд продлил арест бывшему главе республики Марий-Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой до 13 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Следственном комитете (СК) России рассказали об окончании расследования в отношении бывшего главы Марий-Эл.

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«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражей на 3 месяца, до 13 октября», — постановил суд.

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от учредителя фабрики «Акашевская» взятку в размере 235 млн руб. за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельского хозяйства. В связи с этим его обвиняют получении взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Марий-Эл Леониду Маркелову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.