Минсельхоз предложил штрафовать на миллион рублей за борщевик в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области планирует штрафовать на миллион рублей юридических лиц, которые владеют участками, поросшими борщевиком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министр сельского хозяйства области Андрей Разин отметил, что такой законопроект уже подготовлен. Его планируется принять до конца 2018 года.

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Согласно документу, на юридических лиц будет налагаться штраф в размере от 150 тыс. руб. до 1 млн руб. Должностным лицам грозит взыскание от 20 до 50 тыс. руб, а физических лиц будут штрафовать в пределах 3-5 тыс. руб.

Также отмечается, что на борьбу с борщевиком в бюджете Московской области на 2018 год выделено 300 млн руб.

В 2017 году «Газета.Ru» подробно рассказывала, чем опасна пандемия борщевика.