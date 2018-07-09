Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что высказывания лидеров «Меджлиса крымского-татарского народа» могут привести к росту преступлений террористического характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Радикально настроенные лидеры «Меджлиса крымского-татарского народа», находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов», — сказал Патрушев.

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Он отметил, что их высказывания могут привести к увеличению инцидентов террористического характера и экстремистской направленности. Патрушев добавил, что в Крыму также сохраняются угрозы со стороны властей Украины. По его словам, «украинские националисты» угрожают общественно-политической и социально-экономической ситуации.

Ранее ФСБ России выявила экстремистскую группу, созданную помощником депутата Рады. Отмечалось, что группировка собиралась нагнетать «межнациональную напряженность» на территории Крыма.