В США вертолет врезался в дом
В американском городе Уильямсбург вертолет врезался в дом, в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, сообщает Fox40.
По данным полиции штата Вирджиния, погибший не был пилотом вертолета, его поиски продолжаются.
Отмечается, что после столкновения в доме произошел крупный пожар, возгорание удалось ликвидировать. В настоящий момент спасатели разбирают завалы дома.
Ранее сообщалось, что в штате Калифорния вертолет врезался в дом почти сразу после взлета. На борту воздушного судна находились четыре человека. В результате аварии три человека погибли, еще двое пострадали.