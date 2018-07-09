В США вертолет врезался в дом

В американском городе Уильямсбург вертолет врезался в дом, в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, сообщает Fox40.

По данным полиции штата Вирджиния, погибший не был пилотом вертолета, его поиски продолжаются.

Отмечается, что после столкновения в доме произошел крупный пожар, возгорание удалось ликвидировать. В настоящий момент спасатели разбирают завалы дома.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния вертолет врезался в дом почти сразу после взлета. На борту воздушного судна находились четыре человека. В результате аварии три человека погибли, еще двое пострадали.