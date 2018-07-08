Поезд сошел с рельсов в Турции, погибли 10 человек

На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов, погибли, по последним данным, 10 человек. Об этом сообщает Hurriyet.

Поезд, перевозивший 362 пассажиров, следовал из Стамбула в город Узункёпрю. Как сообщается, пять вагонов поезда по неустановленной причине сошли с рельсов и опрокинулись. Отмечается, что во время аварии шел сильный дождь.

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В министерстве здравоохранения Турции рассказали, что в результате аварии погибли 10 человек, еще 73 пострадали.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб и военные. Раненых эвакуируют на вертолетах.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был проинформирован об аварии. Он пожелал выздоровления пострадавшим.