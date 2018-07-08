Суд продлил срок задержания руководившего тушением пожара в «Зимней вишне»

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Центральный районный суд Кемерово принял решение продлить срок задержания начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина до 72 часов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, следствие обратилось в инстанцию с ходатайством о заключении под стражу обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Бурсина. Это время нужно для того, чтобы представитель прокураторы имел возможность познакомиться с материалами дела и убедиться в возбуждении уголовного дела на законных основаниях.

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«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил продлить срок задержания Бурсина на 72 часа», — рассказал источник в суде.

Уточняется, что Бурсин будет задержан до 10 июля.

Ранее сообщалось, что Андрей Бурсин, начальник службы пожаротушения в Кузбассе, задержан по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», ему предъявлено обвинение по статье «Халатность».