В Москве в воскресенье ожидается до +23°С
В Москве в воскресенье, 8 июля, ожидается до +23°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.
Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами сильный, гроза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее стало известно, что минувший июнь стал одним из самых жарких в России за 127 лет.
Как отмечалось, наивысшие температурные показатели зарегистрированы на севере Сибири.
Также сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о сентябрьской погоде в начале июля.