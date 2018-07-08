В Москве в воскресенье ожидается до +23°С

В Москве в воскресенье, 8 июля, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.

Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами сильный, гроза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее стало известно, что минувший июнь стал одним из самых жарких в России за 127 лет.

Как отмечалось, наивысшие температурные показатели зарегистрированы на севере Сибири.

Также сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о сентябрьской погоде в начале июля.