СБУ заявила о предотвращении техногенной катастрофы на АЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники СБУ установили, что работающие на станции чиновники специально закупили контрафактное оборудование, использование которого не предусмотрено существующими правилами и нормами безопасности.

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Отмечается, что уполномоченные государственные органы и руководство АЭС проведут замену оборудования, а СБУ совместно с Национальной полицией Украины расследуют факт закупки некачественной техники с целью привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что на границе с Россией задержали украинца с запчастями авиационных двигателей.