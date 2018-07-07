Ураган «Берил» ослаб до тропического шторма
Ураган «Берил» ослаб до уровня тропического шторма. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
По прогнозу центра, шторм направляет в сторону Доминиканской республики и в ближайшее время пройдет через Карибские острова.
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Скорость ветра внутри «Берила» в настоящий момент составляет 104 км/ч.
«Берил», согласно прогнозам, больше не достигнет силы урагана, когда подойдет к малым Антильским островам вечером в воскресенье или в понедельник, однако вероятность того, что ветер и ливень затронут какие-либо острова, остается», — говорится в предупреждении.
Ранее в Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Берил».