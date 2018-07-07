СК задержал руководившего тушением пожара в «Зимней вишне»

Андрей Бурсин, начальник службы пожаротушения в Кузбассе, задержан по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», ему предъявлено обвинение по статье «Халатность». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина», — приводятся на сайте слова официального представителя СК Светланы Петренко.

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Отмечается, что его подозревают по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса России («Халатность»).

По версии следователей, Бурсин нарушил Федеральный закон «О пожарной безопасности». Также он, по мнению обвинения, действовал вопреки устава подразделений пожарной охраны, который определяет порядок организации тушения возгораний. Также в СК считают, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова 25 марта 2018 года на месте пожара в ТЦ.

В данный момент Бурсин находится под стражей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении Бурсина под стражу.

Ранее сообщалось, что суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кемеровской области, которой также проходит по делу о пожаре в «Зимней вишне».