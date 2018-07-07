В Дагестане задержали бывшего министра здравоохранения

Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на источника в силовых структурах республики.

«Сегодня утром прошли обыски в доме бывшего министра здравоохранения Танки Ибрагимова в Махачкале», — сказал источник.

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По его словам, после обыска Ибрагимова задержали. Он отметил, что правоохранительные органы подозревают его в хищении бюджетных средств.

В апреле текущего года сообщалось, что Ибрагимов покинул пост министра здравоохранения. Причины ухода чиновника не сообщались.