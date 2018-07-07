В Минздраве назвали главные привычки долгожителей

Главный гериатр Министерства здравоохранения России и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева в интервью телеканалу RT назвала привычки, которые имеют долгожители.

«После выхода на пенсию [долгожители] продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов», — сказала Ткачева.

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Также, по ее словам, у большинства долгожителей нет большого числа вредных привычек, они редко злоупотребляют алкоголем и курят.

Ткачева подчеркнула, что продолжительность жизни зависит от двух факторов: генетики (она имеет определяющее значение в 20% случаев) и образа жизни (ученые считают, что от него продолжительность жизни зависит на 80%).

Ранее в Минздраве подсчитали, насколько увеличится продолжительность жизни россиян к 2030 году.