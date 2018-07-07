Число пострадавших при взрыве в Мексике возросло до 54

Число пострадавших в результате взрыва на складе с пиротехникой в мексиканском городе Тультепек увеличилось до 54 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав штата Мехико.

По данным ведомства, в настоящее время в больнице находятся 41 человек.

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Как отмечается, уже опознаны и выданы родственникам тела 23 погибших.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на складе с пиротехникой в мексиканском городе Тультепек погибли 24 человека.

Как отмечалось, среди погибших есть несовершеннолетние, сотрудники полиции и пожарные.