Попечители фонда Доктора Лизы посоветовали сменить управляющих

Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» обратилась к президенту организации Ксении Соколовой и члену правления Андрею Макееву с рекомендацией передать управление новому менеджменту. Информация об этом была размещена на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Сейчас наступает новый этап в жизни организации, и мы рекомендовали организовать передачу дел новому менеджменту организации в соответствии с решениями, принятыми в конце июня», — сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

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По его словам, в попечительском совете отметили работу Соколовой и Макеева в качестве кризисных менджеров.

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