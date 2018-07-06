Суд арестовал уволенного первого вице-премьера Дагестана

Советский районный суд Махачкалы принял решение о помещении под арест сроком на 10 суток бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева, заявил представитель Верховного суда Дагестана, передает РИА «Новости».

«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева сроком на 10 суток», — сказал официальный представитель суда.

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По его словам. в случае предъявления обвинения меру пресечения продлят до двух месяцев. По данным информированного источника, Алиев стал фигурантом дела о превышении полномочий.

Ранее сообщалось об обысках в доме и кабинете Алиева.