В МВД закрыли дело против матери ребенка-инвалида после заявления Кремля

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о закрытии уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, которая попыталась перепродать купленное за границей лекарство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Волк, министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев поручил начальнику управления МВД по московскому региону генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову разобраться в ситуации, а также оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела.

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«В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУМВД по Москве … принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — сказала Волк.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле будут наблюдать за ситуацией с возбуждением уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, пытавшейся перепродать купленное для сына за рубежом лекарство.