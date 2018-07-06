У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за сутки

В Камчатском крае во второй раз за сутки зарегистрировали подземные толчки, сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным местного МЧС, сейсмическая активность была отмечена в акватории Тихого океана на глубине 110 км. Магнитуда подземного толчка составила 3,6.

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Отмечается, что жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до 2 баллов. Жертв и пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Также в МЧС по Камчатскому краю рассказали, что угроза цунами на Дальнем востоке не объявлялась. Оперативные группы спасателей в настоящее время обследуют жилые здания и социально-значимые объекты. Организованно взаимодействие МЧС с руководителями потенциально-опасных объектов.

Землетрясение в Камчатском крае произошло во второй раз за сутки.

Ранее сообщалось, что жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,7.