«Ъ»: в Польше предложили снести 75 памятников советским воинам

В Польше институт национальной памяти представил список из 75 советских памятников, которые рекомендовали снести. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что большинство из монументов возведены в честь советских военнослужащих, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Реклама

По данным издания, в Польше существует межправительственное соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», подразумевающее охрану воинских захоронений и памятников на них, в список монументов «под снос» попали те, которые не находятся на местах захоронений.

По словам официального представителя Министерства культуры и национального наследия Польши Анны Бочан, польская сторона придерживается мнения, что документ касается только двусторонней защиты кладбищ и мест захоронения.

«Согласно такой трактовке, договор не распространяется на символические памятники, то есть памятники братства по оружию или благодарности Красной армии, которые не являются частью военных кладбищ и мемориальных комплексов», — заявила Бочан.

Ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные разбили памятник, посвященный русскому поэту Александру Пушкину.