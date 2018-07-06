При спасении детей из пещеры в Таиланде погиб дайвер

В Таиланде в ходе операции по спасению детей из затопленной пещеры погиб бывший сотрудник морских сил, сообщает Associated Press.

Уточняется, что мужчина скончался от недостатка кислорода.

Ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели проводят экспресс-курсы по подводному плаванию для детской футбольной команды и их тренера, застрявших в пещере из-за затопления.

Поисковая операция продолжалась девять дней, 2 июня мальчиков и их тренера обнаружили водолазы. Однако спасатели предупреждают, что их выведение наружу может занять до нескольких месяцев.