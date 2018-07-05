В Калифорнии произошла стрельба
В американском штате Калифорния в результате стрельбы погибли три человека. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, при стрельбе также пострадали три человека.
Как отмечается, инцидент произошел во время вечеринки в частном доме в округе Лос-Анджелес.
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По словам полиции, двое вооруженных людей ворвались в дом и открыли огонь.
При этом злоумышленникам удалось скрыться.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на школьной площадке в городе Оверленд-Парк в штате Канзас погибли два человека.
Как отмечалось, подозреваемый в нападении скрылся с места преступления на угнанном автомобиле.