В Калифорнии произошла стрельба

В американском штате Калифорния в результате стрельбы погибли три человека. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, при стрельбе также пострадали три человека.

Как отмечается, инцидент произошел во время вечеринки в частном доме в округе Лос-Анджелес.

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По словам полиции, двое вооруженных людей ворвались в дом и открыли огонь.

При этом злоумышленникам удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на школьной площадке в городе Оверленд-Парк в штате Канзас погибли два человека.

Как отмечалось, подозреваемый в нападении скрылся с места преступления на угнанном автомобиле.