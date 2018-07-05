В Москве лифт с пассажиром упал с 40 этажа

В жилом комплексе района Ховрино в Москве лифт упал с высоты 40 этажа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщил источник в экстренных службах города, в лифте находился человек.

«На ул. Дыбенко, д. 38, корп. 1 в жилом комплексе «Корона севера» лифт упал с 40 этажа на первый. В этот момент в лифте находился человек», — сообщил источник.

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На место происшествия направлены экстренные службы.

Подробности и причины произошедшего не уточняются.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после падения лифта девятиэтажного дома в Симферополе, в результате чего погибли 38-летняя женщина и полугодовалый ребенок.