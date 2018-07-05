В Приэльбрусье ввели режим ЧС из-за паводков

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики введен режим чрезвычайной ситуации из-за осложнения паводковой ситуации. Об этом сообщает официальный сайт главы Кабардино-Балкарской республики.

По данным пресс-службы, в результате паводков оказались подтоплены 12 участков федеральной автодороги «Прохладный-Баксан-Азау», разрушены четыре моста. Несколько населенных пунктов республики остались без электричества.

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Подчеркивается, что в регионе сохраняется вероятность дальнейшего осложнения обстановки.

В пресс-службе отметили, что настоящее время на месте работает правительственная комиссия, для преодоления последствий стихии был создан оперативный штаб. Также на затопленной трассе А-158 усилили меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах республики Саха (Якутия) был введен режим ЧС из-за затопления населенных пунктов в результате паводков.